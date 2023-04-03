Malatya'da 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 13.52'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Paniğe neden olan depremin derinliği 11.13 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

4.2'LİK BİR DEPREM DAHA

Aynı bölgede saat 15.44'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Deprem yerin 10.58 kilometre altında gerçekleşti.