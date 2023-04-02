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Malatya'da deprem

Malatya'da deprem
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Söz konusu depremin derinliği 10.6 kilometre olarak ölçüldü.

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