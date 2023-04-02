Malatya'da deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Söz konusu depremin derinliği 10.6 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 2, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-04-02
Saat:22:04:48 TSİ
Enlem:38.251 N
Boylam:38.675 E
Derinlik:10.6 km
Detay:https://t.co/S7ppcIJtsH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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