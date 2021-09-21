Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

Malatya'da saat 10.31'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Yeşilyurt, büyüklüğünü ise 3.3 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak revize etti. Deprem Malatya ve çevresinde hissedildi.