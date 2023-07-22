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Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
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AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçüldü. 

Bu sabah Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. 

Etiketler malatya deprem
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