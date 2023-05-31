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Manisa'da deprem

Manisa'da deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Manisa'da 8.36'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 olarak belirlendi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Manisa'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği ise 5.0.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler manisa deprem deprem oldu manisa'da deprem
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