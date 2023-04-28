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  3. Mardin'de teröristle çatışma! Acı haber geldi

Mardin'den acı haber: Bir asker şehit oldu

Mardin'den acı haber: Bir asker şehit oldu
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Mardin Kızıltepe'de teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz şehit oldu.

Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu’nda terör örgütüyle çıkan çatışmada yaralanan Niksar nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36), kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz’ün acı haberi, Niksar’a bağlı Günlüce (Epsimara) köyünde oturan ailesine verildi.

Gündüz, evli ve iki çocuk babasıydı.

İHA

Etiketler mardin terörist çatışma şehit
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