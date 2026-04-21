  3. Markette iğrenç görüntü! Açıkta satılan pirincin içinden çıktı

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir markette açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı bulunduğu iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde hijyen kurallarına aykırılık tespit edilen işletmeye 52 bin 801 TL para cezası kesildi.

Mersin’in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir markette kaydedilen görüntüler, gıda güvenliği konusundaki ihmalleri bir kez daha gözler önüne serdi. Açıkta satılan pirinç reyonunda "kedi dışkısı" olduğu öne sürülen yabancı maddeler, sosyal medyada paylaşılınca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü düğmeye bastı.

Ekipler tarafından işletmede yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonrası işletmeye, 5996 Sayılı Kanun kapsamında 52 bin 801 TL idari para cezası kesildi.

"Hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi"

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Nisan 2026 tarihinde paylaşılan görüntülere istinaden denetim gerçekleştirildiği belirtilerek, "İlgili işletmeye, Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından yapılan denetim sonucunda 'Gıda Hijyeni Yönetmeliği' kurallarına uymadığı gerekçesiyle 5996 Sayılı Kanun kapsamında 52 bin 801 TL idari para cezası uygulanmış olup, sonrasında uygun satış ortamı oluşturulmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 'Alo 174 Gıda İhbar Hattı' ile 'Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması' üzerinden ihbar ve şikayetlerini iletebileceği hatırlatılarak, denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

İHA

