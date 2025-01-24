Marmara Denizi'nde korktuğumuz başımıza geldi
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Marmara Denizi’nde 2021 yılında büyük bir çevre krizine dönüşen müsilaj yeniden gözükünce Mudanya ve Gemlik Körfezi’nde temizlik çalışmaları başladı.
BURULAŞ, Mudanya ve Gemlik Körfezi'nde meydana gelen müsilaj sorunu için BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemisi ile çalışmalara başlandığını duyurdu.
BURULAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Marmara Denizimizi temiz ve yaşanabilir tutmak için çalışıyoruz. Mudanya ve Gemlik Körfezi'nde meydana gelen müsilaj sorununa karşı harekete geçtik. BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemimiz ile temizlik çalışmalarımıza başladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, doğamıza sahip çıkmak ve denizlerimizi korumak için var gücümüzle çalışıyoruz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
İHA
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