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Masaj salonlarına fuhuş baskını: 8 gözaltı

Masaj salonlarına fuhuş baskını: 8 gözaltı
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Muğla ve Denizli'de, fuhuş yapıldığı belirlenen masaj salonlarına düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ilçesi ve Denizli'de bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından jandarma, 10 Mayıs'ta söz konusu masaj salonlarına operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 cep telefonu, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 735 lira, 1 yazar kasa, 1 laptop, 1 tablet bilgisayar, 3 video kayıt cihazı, 9 hesap defteri, baskını haber vermek için kullanılan 1 ikaz cihazı, çok sayıda cinsel içerikli hap ve materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

DHA

Etiketler muğla denizli masaj salonu fuhuş
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