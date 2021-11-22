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Masaj salonuna fuhuş baskını

Masaj salonuna fuhuş baskını

Van'da polisin masaj salonuna düzenlediği operasyonda yakalanan 2 kişi 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer imkanı sağlama veya zorlama' suçundan tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde faaliyet yürüten bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

İKİ GÖZALTI, BİR TUTUKLAMA

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 1'i, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklandı.

Etiketler fuhuş baskın
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