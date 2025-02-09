MASAK raporu polisi harekete geçirdi: 6 ilde, 18 gözaltı

Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakline aracılık eden ve alınan, MASAK raporunda yaklaşık 25 milyon işlem hacmi olduğu anlaşılan şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum’da eş zamanlı operasyonlar yapılarak 18 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10’u tutuklandı. 5 savcılık talimatıyla, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA