Maskesiz fotoğrafa gelen yorumlar hocaları üzdü

Tüm sağlık personeli, koronavirüs salgınının başından bu yana vatandaşları özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor. Uyarı yapanların başında ise Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan geliyor. Ceyhan yaklaşık 6 aydır kısıtlamalardan önce tedbirin önemli olduğunu savunuyor. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre önceki gün gittiği bir restoranda, doktor arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektiren ve bunu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Mehmet Ceyhan, eleştiri oklarının hedefi oldu. Eleştirilerde doktorların maske takmadığı ve mesafeye dikkat etmedikleri öne sürüldü. Ancak uzmanlar fotoğrafta mesafe konusunda dikkat edildiğini, restorana girildikten sonra yemek yiyebilmek adına maskelerin zaten çıkarılması gerektiğini belirtti. Sosyal medyada konuya hâkim olmayan kişilerden eleştiri almaları nedeniyle, üç hocanın üzgün olduğu öğrenildi.

‘BARDAĞI, ÇATALI SİLİN’ DEMİŞTİ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kafe ve restoranlarla ilgili vatandaşları şöyle uyarmıştı:

“Kahveyi getiren ve götürenden çok büyük bir risk beklemiyoruz. Çünkü onlar görünüyor, onların maskesini takıp takmadığını, size hizmet ederken kurallara uyup uymadığını görebiliyorsunuz. Ama özellikle hem restoranlarda hem de kafelerde onu servise hazırlayanları görmüyorsunuz. Onların içinde koronavirüs taşıyan birileri varsa eğer onlar, bardağı kirletebilir ve o şekilde gelebilir size. Bu şekilde bulaşlar biliniyor. Çay, kahve içecekseniz çok emin değilseniz yanınızda bir kolonyalı mendil ya da dezenfektanla ıslatılmış kâğıt mendil ile ağzınıza gelecek yeri silmek gerek. Elinizi değdirdiğiniz bardağa, çatala, kaşığa özellikle bu şekilde bulaşıyor, ağzınıza götürmeden mutlaka ellerinizi temizleyin. Gerçekten bu şekilde bulaşan vakalar var.”

Prof. Dr. Ceyhan'ın çorbacıda çekilen fotoğrafı olay oldu