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  3. 15 Şubat 2021 13:55

Mavi bültenle aranan terörist sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de yurda girerken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan S.A. isimli DEAŞ'lı terörist olduğunu duyurdu.

Mavi bültenle aranan terörist sınırda yakalandı
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi" denildi.
 
 

DHA

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