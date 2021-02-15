Mavi bültenle aranan terörist sınırda yakalandı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi" denildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol