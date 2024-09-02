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Maymun çiçeği sonrası yeni salgın: O hastalık Türkiye'de görüldü

Maymun çiçeği sonrası yeni salgın: O hastalık Türkiye'de görüldü
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Maymun çiçeği salgını nedeniyle dünya genelinde yaşanan endişe sürerken, Bitlis’te şarbon vakalarının ortaya çıkması bazı bölgelerin karantinaya alınmasına yol açtı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde şarbon hastalığı tespit edilmesi üzerine Güroymak Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 26 Ağustos 2024 tarihinde Yamaç Mahallesi'nde hastalık şüphesi ile alınan kan örneklerinde şarbon hastalığı tespit edildiği ifade ederek, "5996 sayılı Veteriner Hizmetler, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği Güroymak İlçe Zabıtası Komisyonu Kaymakam Mehmet Zahid Uzun başkanlığında 27.08.2024 günü toplanarak şarbon hastalığına karşı koruma ve mücadele kararları alınmıştır. Pozitif çıkan sonuçlar üzerine bölgede hızla harekete geçilerek gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Karantina altına alınan bölgeler arasında Yamaç, Üzümveren, Budaklı, Sütderesi, Saklı, Değirmenköy köyleri ile Günkırı beldesi ve beldeye bağlı tüm merkez mahalleler yer alıyor. Bu mahallelerde hayvan giriş ve çıkışları tamamen yasaklanırken, ilçe genelinde şarbonun insana bulaşma riskini ortadan kaldırmak amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğünce geniş çaplı aşılama çalışmaları başlatıldı. Karantina 15 kilometrelik bir çap içinde yer alan tüm bölgelerde uygulanacak ve hastalığın yayılma riski tamamen bertaraf edilene kadar çalışmalar devam edilecektir" diye belirtti.

BELDE VE KÖY KARANTİNA ALTINA ALINDI

Güroymak ilçesinin Günkırı beldesinde bir hayvanın telef olması ve Değirmen köyünde şarbon hastalığının tespit edilmesi nedeniyle belde ve köy karantina altına alındı. İlçede faaliyet gösteren veteriner ekipleri 6 noktada aşılama çalışmalarına başladı.

Hastalığın tespit edilmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ Veteriner Araştırma Kontrol Merkezi Laboratuvarı'na gönderilmek üzere numune alındı. Numunelerin pozitif çıkması nedeniyle Günkırı beldesi ve Değirmen köyü karantinaya alındı. Şarbon hastalığının yayılmasının önlenmesi için köy ve beldenin 15 gün boyunca karantinada kalmasına karar verildi. 

Etiketler hastalık şarbon türkiye
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