MBD Genel Başkanı tutuklandı

Sakarya'da bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Milli Birlik ve Düşünce Derneği (MBD) Genel Başkanı Erdem Ercan tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan bir soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ercan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ercan, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Ercan Erdem, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hekimliği'nce tutuklandı.

Erdem, 30 Haziran'da Sakarya'da bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.