Mecidiyeköy'de 1 Mayıs müdahalesi! Sendikacı Başaran Aksu gözaltına alındı

Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, 1 Mayıs kutlamaları için Mecidiyeköy’de toplandığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Maden işçilerinin hak arama mücadelelerindeki aktif rolüyle bilinen Aksu, gözaltı öncesi yaptığı son konuşmada Taksim Meydanı'nın işçilere kapatılmasına sert tepki gösterdi.

Doruk Madencilik işçilerinin Eskişehir'den Ankara'ya uzanan hak arama mücadelesinde ön saflarda yer alan Başaran Aksu, bugün 1 Mayıs kutlamaları için sendika üyeleriyle birlikte Mecidiyeköy’de bir araya geldi. Taksim Meydanı’na yürümek isteyen grubun önü güvenlik güçleri tarafından kesildi.

Gözaltı Öncesi Sert Tepki: "Meydan Sadece İşçiye Yasak"

Aksu, gözaltına alınmadan dakikalar önce yaptığı konuşmada, Taksim Meydanı'nın sadece emekçilere kapatılmasını eleştirdi. Aksu şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye emekçilerine bir meydan kapatılamaz. O meydan herkes tarafından kullanılıyor. Resmi törenler, tribün törenleri, kutlamalar... Herkes Taksim'i kullanıyor ancak bir tek işçilere, emekçilere ve yoksullara bu meydan kapatılmış durumda."

"Kuşatmayı Açın" Çağrısı

Geçmiş yıllardaki 1 Mayıs eylemlerinde de defalarca gözaltına alındığını ve hepsinden beraat ettiğini hatırlatan Başaran Aksu, yetkililere seslenerek; "Ortada bir suç yoktur, suç bu kuşatmanın kendisidir. Kuşatmayı açın, Taksim'e yürüyeceğiz" dedi.

Emniyete Götürüldü

Konuşmasının ardından polis ekiplerince müdahale edilen Başaran Aksu, beraberindeki bazı sendika üyeleriyle birlikte gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Aksu’nun ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.