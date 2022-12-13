Meclis'te Bakan Nebati'ye soruldu: ''136 milyar TL nerede?''

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye, Hazine kayıtlarında gözükmeyen 136 milyar liralık kaynağı sordu.

TBMM Genel Kurulu dün Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2023 bütçe tekliflerini görüşmek üzere toplandı.

Görüşmelerde yine “para nerede” sorusu gündeme geldi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye, Hazine kayıtlarında 136 milyar liralık kaynağın görünmediğini belirterek “Sayın bakan bu para nerede” diye sordu.

Kuşoğlu, Hazine nakit dengesinin ocak-kasım döneminde 61 milyar lira açık verdiğini belirterek “Halbuki bakıyorsunuz Hazine 350 milyar lira borçlanmış. 294 milyar lira kasaya eklenmiş. Ocaktan itibaren aldığınızda 136 milyarlık bir meblağın olmadığını görüyorsunuz. Sayın bakana soruyorum, bu 136 milyar lira nerede? Muhtemelen kamu bankaları eliyle bunlar düşük faizli kredi olarak birilerine veriliyor. Bu suçtur cezalandırılması gerekir” dedi.

"HOKKABAZ" SLOGANI

Kuşoğlu, bütçe yasasıyla Hazine’ye verilen borçlanma limitlerinin dolduğunu, buna karşılık iki aydır kanunsuz bir şekilde borçlanma yapılarak suç işlendiğini söyledi. CHP’li Faik Öztrak da Bakan Nebati’ye, “Baz etkisiyle enflasyon düşecek de elektrik faturası, doğalgaz faturası da düşecek mi sayın bakan” sorusunu yöneltti. Öztrak’ın konuşmalarının ardından CHP sıralarından “Hokkabaz” sloganları atıldı.