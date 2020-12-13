Melek Baykal paylaştı! ''Bu nasıl yasak?'' dedirten görüntüler!

Melek Baykal, Instagram hesabından paylaştığı videoda “Bu korona bitmez” diye sitem etti. Baykal videoda, “Şimdi dostlar vaziyeti görüyor musunuz bilmiyorum ama, biz sete gidiyoruz, Valilikten özel iznimiz var. Mecburen çalışıyoruz. Bakar mısınız ya, bu nasıl… Cumartesi, sokağa çıkma yasağı var ve trafikten biz yol alamıyoruz. Bu nasıl denetimdir, nedir bu? İnanılmaz bir trafiğin içindeyiz, görüyor musunuz? Her yer böyle. Şuraya bakın, güya hafta sonu, sokağa çıkma yasağı var? Bu korona bitmez dostlar, bu ülkede bitmez” ifadelerini kullandı.,

Melek Baykal, paylaşımına ise, şu notu düştü:



“Ay hakikaten kafayı yiycem????

Görevli trafik polisinin yayında yavaşlayıp sordum özellikle….

Bu araçların hepsi mi görevli diye..

O kadar bıkmışlarki….

Melek hanım her arabanın elinde bir izin belgesi var bizde şaşırdık insanlarımız çok duyarsız cevabını verdi….

Böyle olursaa bu ülkede covid bitmeeeeezzz”