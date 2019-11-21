Melih Gökçek'in mal varlığı araştırılacak!

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in, eski vekil ve Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş hakkında açtığı davanın bugün görülen duruşmasında, mahkeme Gökçek'in mal varlığının incelenmesi yönünde karar aldı. Kararın, Dağdaş'ın talebi doğrultusunda alındığı bildirildi.

Davanın ardından konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gürcan Dağdaş, "İ.Melih Gökçek'in şahsıma açmış olduğu hakaret davasının ilk duruşması yapıldı. İ.Melih duruşmaya katılmadı! Hakim talebim üzerine;İ.Melih'in mal varlığının araştırılması için tapuya ve bankalara yazı yazılmasına ve mal beyanlarının incelenmesine karar verdi!" ifadelerini kullandı.