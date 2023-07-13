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Menzil liderinin cenazesine 250 bin kişi katıldı

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Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlanan Menzil tarikatının lideri Abdülbaki El-Hüseyni'nin cenazesine 250 bin kişi katıldı.

Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Menzil grubu mensupları yaptıkları basın açıklamasında, "Abdülbaki El-Hüseyni hazretleri dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Allah Teala rahmet eylesin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabi ki büyük bir hüzün içerisindeyiz" dedi.

Çok sayıda vatandaş, Abdülbaki El-Hüseyni'nin hayatını kaybettiği hastanenin önünde toplanırken cenazenin Menzil'de defnedileceği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından THY, Adıyaman'a ek seferler koydu; yüzlerce araç Menzil köyüne gitti. 

CENAZEYE 250 BİN KİŞİ KATILDI

Abdülbaki El Hüseyni’nin cenazesi karayoluyla Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı. Köyde toplanan yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

74 yaşında olan Abdülbaki El Hüseyni, yaklaşık 1 buçuk yıldır İstanbul’da tedavi görüyordu. Bir hafta önce durumu ağırlaşan Hüseyni, dün saat 14.10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Abdülbaki Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde doğdu. Gerçek yaşı 81 olan Hüseyni 1993 yılında vefat eden ağabeyi Muhammed Raşid Erol’dan sonra grubun başına geçti. Hüseyni’nin 5’i erkek 7 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

Etiketler menzil cemaati Abdülbaki El-Hüseyni cenaze
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