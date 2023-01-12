  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:

Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle Kavaklıdere’deki Güven hastanesine kaldırıldı. Bu akşam müşahade altında tutulacağı öğrenilen Akşener'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler meral akşener hastane akşener
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasalar uçtu! Altın ve Euro rekor tazeledi
Kirasına zam isteyen mal sahibi, kiracısına öyle bir şey yaptı ki...
İndirim sevinci kısa sürdü! Benzine yeniden zam geliyor
Müstehcenlik davasında yargılanan Merve Taşkın'ın duruşma kıyafeti olay oldu
Seçim öncesi şimdi de imar affı müjdesi geliyor
Burcu Özberk'in yeni adresi belli oldu
İrem Derici yine yaptı yapacağını! ''Memeleriniz çok güzel'' diyen takipçisine yanıt verdi
CHP'li Özel'den Bakan Soylu için çok ağır iddialar
İstanbul'da taksiciden Rus turiste skandal teklif
Putin, Türkiye'ye tatile gelen ismi herkesin gözü önünde azarladı