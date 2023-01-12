Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığını söyledi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle Kavaklıdere’deki Güven hastanesine kaldırıldı. Bu akşam müşahade altında tutulacağı öğrenilen Akşener'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
MANSUR YAVAŞ'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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