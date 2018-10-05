Meral Akşener'in evinin önünde gergin anlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanan bir grup ile Akşener arasında gerginlik yaşandı. Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atmaya başladı. Evinin penceresine çıkan Akşener ise gruba tepki gösterdi. Akşener, Twitter hesabından yaşanan olaya ilişkin görüntü paylaştı.

Akşener paylaşımında Bahçeli'ye seslenerek, "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz" notunu düştü.

Akşener'den Bahçeli'ye çok sert sözler