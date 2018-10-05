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  3. 05 Ekim 2018 07:19

Meral Akşener'in evinin önünde gergin anlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanan grup MHP lideri Bahçeli lehine slogan attı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanan bir grup ile Akşener arasında gerginlik yaşandı. Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atmaya başladı. Evinin penceresine çıkan Akşener ise gruba tepki gösterdi. Akşener, Twitter hesabından yaşanan olaya ilişkin görüntü paylaştı.

Akşener paylaşımında Bahçeli'ye seslenerek, "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz" notunu düştü.

Akşener'den Bahçeli'ye ilginç sözlerAkşener'den Bahçeli'ye çok sert sözler

 

DHA

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