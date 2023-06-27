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Merdan Yanardağ tutuklandı

Merdan Yanardağ tutuklandı
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Yanardağ dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.  Savcılıktaki ifadesinin ardından Merdan Yanardağ, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Burada savcılığa ifade veren Yanardağ, daha sonra ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Merdan Yanardağ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN YANARDAĞ'A TEPKİ

Yanardağ'ın ifadelerine Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da tepki geldi.

Altun "İfade ve düşünce özgürlüğü, terör örgütlerinin propagandasını yapmayı, teröristlere övgüler dizmeyi içermez, içeremez." dedi.

DHA

Etiketler pkk merdan yanardağ gazeteci
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