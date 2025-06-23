Mersin açıklarında korkutan deprem
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 15.37'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 8.99 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssüne en yakım yerleşim yerinin Mersin'in Silifke ilçesi olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 23, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-06-23
Saat:15:37:42 TSİ
Enlem:34.74111 N
Boylam:34.36111 E
Derinlik:8.99 km
Detay:https://t.co/s6ynz9aTaj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol