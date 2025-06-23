Mersin açıklarında korkutan deprem

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Ankara'da yeni Anayasa için milletvekili transferi çalışmaları başlıyor

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Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı...

Son seçim anketinden AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş