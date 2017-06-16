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  3. 16 Haziran 2017 16:03

Mete Yarar'a şok suçlama: ''Kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor''

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, güvenlik uzmanı Mete Yarar'ın kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını öne sürdü.

Mete Yarar'a şok suçlama: ''Kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor''
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Güvenlik uzmanı Mete Yarar, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sunduğu Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olmuştu.

Mete Yarar'ın bu programda Ege Denizi’nde işgal edilen adalar için yapmış olduğu “Ada demeyelim onlara kaya parçası” açıklamasına Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım tepki gösterdi.

Yalım “Adaların ihtilaflı ve kaya parçası olduğu, kime ait olduğunun belirlenmediği, çıkılıp inildiği, bayrak çekilip indirildiği” söylemleri tarihi ve coğrafi gerçekler ve mevcut durum ile çelişmektedir" dedi.

Mete Yarar hakkında çok sert ifadeler sarfeden Yalım, "Mete Yarar’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını yok saymaya hakkı yoktur, haddine de değildir" dedi.

ege'deki adalar , ümit yalım , mete yarar