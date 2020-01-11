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  3. 11 Ocak 2020 00:24

Meteoroloji hava tahmin haritalarını güncelledi; işte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji’den yapılan son dakika değerlendirmelere göre, doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, iç bölgelerde de don öngörülüyor. Ancak yeni haftayla birlikte tüm yurtta güneş kendisini gösterecek.

Meteoroloji hava tahmin haritalarını güncelledi; işte 5 günlük hava tahminleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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