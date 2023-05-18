Meteoroloji il il uyardı! Yağışlar şiddetini arttırıyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yağışlar hafta sonu da devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu,(İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına( 40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu,(İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:







BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Konya ve Karaman hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz: Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve doğu Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri le öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.