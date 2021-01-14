Meteoroloji'den Bursa'ya ''kar'' alarmı verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyinde beklenen kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar Bursa, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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