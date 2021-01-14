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  3. 14 Ocak 2021 13:58

Meteoroloji'den Bursa'ya ''kar'' alarmı verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da gece saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji'den Bursa'ya ''kar'' alarmı verildi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyinde beklenen kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar Bursa, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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