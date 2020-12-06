Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre; Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur beklentisi olduğu ifade edilirken öte yandan yağışların yurdun birçok kesiminde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı bildirildi.

YURDUN O KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük olarak yayımladığı hava durumu tahminlerinde ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli kıyıları gibi birçok ilimizin bugün yağışlı olacağı ifade edildi. Öte yandan doğu kesimlerde kar yağışı ile beraber buzlanma ve don tehlikesine karşın vatandaşlar uyarıldı…

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Muğla çevreleri ile Hatay kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıklar, Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, Genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















