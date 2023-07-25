Meteoroloji'den ''kırmızı'' alarm! ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı yapıldı!

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bunaltan hava sıcaklıkları daha da artacak. Hava sıcaklıkları 7-10 derece arasında artması bekleniyor. Pek çok ilimiz için "dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının; Perşembe gününe kadar yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı ve iç kesimlerde normallerinin 7-10 derece üzerine ulaşacağı, Perşembe günü batı bölgelerinden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk'e yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

"2 haftadır sıcaklarla boğuşuyoruz. Bu sıcakları unutalım artık, bunlar geride kaldı. Yarın daha sıcağı geliyor bu işin. Ege Denizi'nin etrafı yani Atina'dan, Rodos'tan, Girit'ten İzmir, İstanbul bu civarda aşırı sıcak var. Belki de yarın Avrupa'nın en sıcak yeri olacak burası. Şimdiye kadar olan sıcakları unutalım. Yarın sıcak İstanbul dahil olmak üzere Antalya'ya kadar olan ve iç Ege bölgesinde etkili olacak. Perşembe günü bu sıcak İç Anadolu bölgesine gidecek. Yani Ankara'da sıcaklık perşembe 37, 38 derecelere çıkacak. Ama yarına çok dikkatinizi çekmek istiyorum çünkü İstanbul'da 41 dereceye kadar çıkabilecek sıcak var. Kartal, Maltepe, Üsküdar, Şişli civarlarında 41 dereceye kadar bulabilir. Sahil kenarlarında 37, 38 derecelerde. Bu, sağlık açısından bir risk oluşturacak yarın. Bundan dolayı yarın sokağa çıkmayalım; perşembe, cuma gününe erteleyelim.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





