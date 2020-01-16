  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Ocak 2020 07:36

Meteoroloji'den kritik uyarı ! Kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Akdeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın cuma günü öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Meteoroloji'den kritik uyarı ! Kuvvetli fırtına geliyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) esmesinin beklendiği aktarıldı.

Rüzgarın yer yer 9 kuvvetinde eserek (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın bugün Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
hava durumu , meteoroloji
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM