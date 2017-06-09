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  3. 09 Haziran 2017 19:57

Meteoroloji'den o bölgeleri dolu uyarısı

Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bazı bölgelerde sağanak yağış ve dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den o bölgeleri dolu uyarısı
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Meteoroloji'den yapılan hava tahmin raporuna göre, cuma günü, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışla birlikte yerel dolu yağışı bekleniyor.

Bugün için İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı) Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya ile Bartın, Sinop ve Samsun illerinin iç kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

"YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ İLE BİRLİKTE YEREL DOLU YAĞIŞI UYARISI"

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış ile birlikte yerel dolu yağışına dikkat çekti. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.   

sağanak yağış , dolu , meteoroloji