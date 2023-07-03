Meteoroloji'den ''olaj'' uyarısı!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bayram tatili boyunca tüm Türkiye'de etkili olan sıcaklar bu haftada da bunaltmaya devam edecek. Ancak yağışlar da yer yer geri dönüyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORAJ UYARISI YAPILDI

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde oraj bekleniyor. Bu beklentiyle birlikte 8-11 Temmuz arası sıcaklıklar da düşecek, gök gürültülü yağmur bekleniyor. Yağış boyunca sıcaklıkların da birden düşmesi bekleniyor.

Oraj ya da gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen bir hava olayı.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





