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  3. 28 Mayıs 2018 12:30

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve dolu yarısı ! Saat verildi

Meteoroloji, Ankara'da 14:00 ile 20:00 arası kuvvetli sağanak ve dolu yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve dolu yarısı ! Saat verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara’da saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara’da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

DHA

dolu , meteoroloji , ankara
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