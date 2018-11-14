Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geliyor !

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Yalova, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçeleri, Sinop, Tokat, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği, Marmara Bölgesi'nde ise hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.



Yağışların Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor

MARMARA'DA SICAKLIK AZALACAK

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova), Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis de öngörülüyor.

Bölgede sıcaklığın 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















