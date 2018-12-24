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  3. 24 Aralık 2018 16:58

Metin Akpınar'dan evinin önünde açıklama

Metin Akpınar, ifade verdikten sonra evinin önünde açıklama yaptı.

Metin Akpınar'dan evinin önünde açıklama
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Metin Akpınar, Kartal'da bulunan Anadolu Adliye Sarayı'ndan çıkarak Kadıköy'deki evine geldi. Aracından inen Akpınar, kısa bir açıklama yaptı.

Katıldıkları televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adli kontrol hükümleri uygulanarak mahkemeden serbest bırakıldı. Metin Akpınar, Kartal'da bulunan Anadolu Adliye Sarayı'ndan çıkarak Kadıköy'deki evine geldi. Aracından inen Akpınar, kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında, “Savcılık görevini yaptı. Bizden savunmamızı aldı. Söylediğimiz sözlerle ilgili yorumlarımızı aldılar. Biz de dilimiz döndüğünce inandığımız doğruları tekrar anlatmaya çalıştık. Bize istinat edilen suçlardan hiç ilgimiz olmadığını anlatmaya çalıştık. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı bir hareketimiz katiyen olmaz. Biz ülkemizin refahı, milletimizin refahı için tercih ettiğimiz temenni ettiğimiz demokrasiyi anlatmaya çalıştık. Bunları anlattık. Hâkim bey de adli kontrol serbestliğine karar bağladı. Bizi azat ettiler. Ben işimi yaptım, görevimi yaptım " diye konuştu.

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DHA

savcılık , metin akpınar , televizyon
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