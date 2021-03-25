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MetroPOLL’den dikkat çeken anket sonucu

MetroPOLL Araştırma’nın Yöneticisi Sencar kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Halkımızda, ekonomik durumun kötüleşmesi ile demokrasi talebinde artış görülüyor” ifadelerini kullandı.

MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olmalı mıdır, olmamalı mıdır?” sorusuna verilen yanıtları, zaman çizelgesiyle paylaştı. Sencar, yaptığı paylaşıma, “Halkımızda, ekonomik durumun kötüleşmesi ile demokrasi talebinde artış görülüyor” notunu da düştü.

Etiketler metropoll anket son anket anket sonucu
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