MetroPOLL'ün ''Erdoğan kazanır mı'' anketi sonucu açıklandı

Yaklaşan 2023 yılı seçimlerine 1 yıl kala peş peşe açıklanan seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. MetroPOLL Araştırma ankete katılanlara açık açık "Erdoğan kazanır mı" diye sordu. İşte anket sonuçları...

Son seçim anketi MetroPOLL Araştırma Şirketi’nden geldi. Şirket mayıs ayına ilişkin ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi’ hakkındaki anketin sonuçlarını açıkladı. Anket sonucuna göre, ‘bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan kazanamaz diyenler’ yaklaşık 3 puan önde.

Ankette yurttaşlara, “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?” sorusu yöneltildi. Verilere göre ankette katılımcıların yüzde 46’sı bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa seçimi kazanacağnı belirtti. Yüzde 49 ise kazanamayacağını söyledi.

Ankette yer alan sonuçlar şu şekilde oldu:

Kesinlikle kazanır: 22.8

Kazanır: 23.1

Kazanamaz 29.4

Kesinlikle kazanamaz: 19.0

Fikrim yok / Cevap yok: 5.7

Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “‘Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan kazanamaz diyenler’ yaklaşık 3 puan önde görünüyor” dedi.