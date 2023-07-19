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Mezuniyet töreninde LGBT bayrağı açtı

Mezuniyet töreninde LGBT bayrağı açtı
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Uşak Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde bir öğrenci LGBT bayrağı açtı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine üniversite konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün mezuniyet töreninde bir kız öğrenci sahneden inerken LGBT bayrağı açtı.

Görüntüler Twitter'da gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları öğrenciye destek olurken bazıları da tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, öğrencinin LGBT bayrağını kıyafetine gizlediği ve tören esnasında ani bir hamleyle açtığı belirtildi. Öte yandan provokasyona imza atan kız öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

Etiketler uşak üniversitesi LGBT bayrağı mezuniyet töreni
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