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MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş

MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş
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Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili ele başısı Abdullah Öcalan'a yaptığı tarihi çağrıyla terörsüz Türkiye sürecinin başlatan MHP lideri Bahçeli'nin bebek katiline bir de şiir gönderdiği ortaya çıktı.

“Cumhurbaşkanı’nı tehdit” suçlamasıyla tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi’nden yolladığı notlarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’a Cahit Sıtkı Tarancı’nın bir şiirini gönderdiğini açıkladı.

Altaylı gönderdiği notta şunları söyledi:

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’a bir şiir göndermiş. Şaka yapmıyorum. Bahçeli, Öcalan’a Öcalan’a Cahit Sıtkı Tarancı’nın bir şiirini göndermiş. Nasıl bilgi ama! Bir de not yazmış. Eğer, ‘Eğer Öcalan uydurmuyorsa, sürecin mimarını saygı ile selamlıyorum,’ demiş. Bunu şu yüzden söylüyorum. İkisi arasında zannedilenden daha öte bir uyum, bir anlayış birliği var.”

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Etiketler Devlet Bahçeli abdullah öcalan PKK MHP fatih altaylı
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