MHP'den Papa'nın Türkiye ziyaretine çok sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki göstererek bunun bir şov niteliği taşıdığını ve dini ayrıştırmayı amaçladığını öne sürdü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Türkiye'yi ziyaret etmesine ilişkin açıklama yaptı. 

Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde Bursa'nın İznik ilçesine gelen Papa, İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neophytos Bazilikası'nda düzenlenen ayine katılmıştı. MHP'li Yalçın, Papa'nın Türkiye ziyaretine tepki göstererek bunun bir şov niteliği taşıdığını ve dini ayrıştırmayı amaçladığını öne sürdü.

Semih Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir.

Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir.

Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır.

Bu bağlamda; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir.

Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

