Mide bulandıran gıda rezaletinde kasaptan skandal savunma: ''Suriyelilere toptan satıyoruz''

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi'nin Ramazan denetimleri sırasında yanlış çözdürülmüş tavuk ve kokmuş etin tespit edildiği kasabın faturasız ürünler için "biz onu Suriyelilere toptan satıyoruz" savunması pes dedirtti.

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, zabıta ekipleriyle birlikte esnaf denetimlerine katıldı. Bir kasaba biren Yılmaz, işletmede kokmuş kırmızı etlerin satıldığını belirledi. Başkan Yılmaz, kasabı 'Evinde yapar mısın bunu? Niye satıyorsun? Kokmuş etin neyini savunuyorsun?' diye uyardı.

Denetim sırasında donmuş tavukların uygunsuz şekilde çözdürüldüğünü gören Belediye Başkanı Yılmaz, işletme sahibine, "Donmuş ürünü bu şekilde çözdüremeyeceğini bilmiyor muydun?" diye sordu. Kasap ise "Biz onu Suriyelilere toptan satıyoruz" şeklinde yanıt verdi. Yapılan denetimde faturaları da ibraz edemeyen kasap hakkında işlem başlatıldı.

Sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaşan Başkan Yılmaz, "Esnaf denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bir kasapta, halk sağlığını riske atabilecek unsurlara karşı gerekli müdahaleyi ve ilgili işletmeye gerekli cezai işlemleri yaptık. Temiz, güvenilir ve sağlıklı gıda herkesin hakkı. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Siz de şüpheli bir durumla karşılaşırsanız bize bildirebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.