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  3. Mide bulandıran olay! Torununa müstehcen video izlettirip istismar etti

Mide bulandıran olay! Torununa müstehcen video izlettirip istismar etti

Mide bulandıran olay! Torununa müstehcen video izlettirip istismar etti
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Ankara'da 8 yaşındaki üvey torununa, 5 yaşından itibaren 2 yıl boyunca müstehcen videolar izletip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan 58 yaşındaki kişi hakkında, 62,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara'da E.S.T. (8), üvey dedesi Doğan Ü.'nün (58) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesi K.D.'ye anlattı.

Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Doğan Ü., çıkarıldığı hakimlik tarafından 6 Ocak'ta tutuklandı. Soruşturma kapsamında mağdurun Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alındı.

E.S.T. ifadesinde, annesi, babası ve babaannesi ile yaşadığını, babaannesinin kendisine daha önce okula geç kaldığı gerekçesiyle şiddet uyguladığını ileri sürdü.

E.S.T. ayrıca üvey dedesi Doğan Ü.'nün odasına geldiğini, özel yerlerine dokunup, videolar izlettiğini anlattı. Doğan Ü., savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğan Ü. hakkında, "çocuğun cinsel istismarı", "cinsel taciz", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "müstehcenlik" suçlarından toplam 62,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 

Etiketler dede tornu müstehcen video istismar
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