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  3. 09 Nisan 2018 16:35

Milas'ta yeni bulundu ! Keşfedilmemiş...

Milas-Yatağan karayolunda bulunan yamaçta keşfedilmemiş bir mağara bulundu.

Milas'ta yeni bulundu ! Keşfedilmemiş...
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Milas-Yatağan karayolunda bulunan bir yamaçta, doğal olayların kayaları aşındırmasıyla birlikte gün yüzüne çıkmamış yeni bir mağara keşfedildi.

Milas-Yatağan karayolunda bulunan bir yamaçta, ülkemizin en güzel mağaralarından olan ve Milas’ın parlayan yıldızı İncirliin Mağarası’na eşdeğer yeni bir mağara keşfedildi.

Karayolunun kenarındaki kayanın; doğa olaylarının meydana gelmesinin ardından aşınmasıyla oluşan bir delikte içerisinde henüz keşfedilmemiş bir mağara bulundu. 

Jeolojik yapısıyla ve sütunlarıyla dikkat çeken mağaranın, yetkililer tarafından yapılacak olan çalışmaların ardından Milas’ın turizmine kazandırılması bekleniyor.

Milas’ın parlayan yıldızı İncirliin Mağarası’nın ardından yeni keşfedilen mağara, büyük heyecan uyandırdı. Yöre halkı, tarihi ve turistik değerleriyle ön plana çıkan Milas’a yeni bir doğa şaheserinin kazandırılmasını istediklerini açıkladı.

İHA

mağara , doğal , milas
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