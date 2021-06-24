Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ''25 milyonluk satış'' iddialarına yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un da yönetiminde bulunduğu şirketin, son 2 yılda başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 liralık satış yaptığı iddia edildi. Bakan Selçuk'tan iddialara yanıt geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kardeşine ait hisselerin bulunduğu bir şirketin Milli Eğitim Bakanlığı'na 25 milyon TL satış yaptığına ilişkin iddialara yanıt verdi.



Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, “Meslek hayatım boyunca eğitimin her alanında görev aldım. Sadece bir öğretmen, bir akademisyen değil; bir fikir insanı olarak eğitim alanında sayısız projenin içindeydim; eğitime doğrudan/dolaylı hizmet veren çok sayıda kuruluşta sorumluluk aldım. Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığım gün itibarıyla sadece tek bir şirkette emeğimin karşılığı olan %25 hissemden feragat ettim. Bu görev, bunu gerektirirdi” ifadelerini kullandı.

İşte Selçuk’un açıklamaları:

- Bir haber sitesinde çıkan ve kardeşime ait hisselerin bulunduğu bir şirketin ‘Milli Eğitim Bakanlığına 25 milyon TL satış yaptığına’ dair algı oluşturmayı hedeflediği görülen iddia ve iftiraları üzülerek okudum.

- Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Milli Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir.”

- Araştırılmadan, incelenmeden, tarihlere bakılmadan yapılmış bu tür haberler, salgının etkileri sonrasında okullarımızı yeniden hareketlendirmeye başladığımız şu günlerde, gündemimizi değiştirmeye çalışmaktan öte bir nitelik teşkil etmemektedir, etmeyecektir.

- Algı yürütme amaçlı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılan söz konusu dezenformasyon içeriklerine karşı gerekli hukuki süreçlerin derhal başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarım.

NE OLMUŞTU ?

Odatv yazarı Sami Menteş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un da yönetiminde bulunduğu şirketin, son iki yılda başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 liralık satış yaptığını öne sürdü.

Menteş ayrıca okullara yapılan satışları gösteren belgeleri de paylaştı.