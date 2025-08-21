  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Telekom iş birliğiyle öğretmenlere özel avantajlar

Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Telekom iş birliğiyle öğretmenlere özel avantajlar

Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Telekom iş birliğiyle öğretmenlere özel avantajlar
Güncelleme:

Fiberdeki gücünü mobile taşıyan ve fiber mobilite ‎çağını başlatan Türk Telekom, gerçekleştirdiği kampanyalar ve yeni ürün hizmetleriyle ‎müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Türk Telekom, Millî Eğitim Bakanlığı ile güçlü bir iş birliği yaparak MEB’e bağlı öğretmen ve personeller için özel olarak hazırlanan avantajlarını “ÖğretmenİZ platformu ve Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası” dahilinde sunmaya başladı.

‘İnsan odaklı’ yaklaşımıyla ürün ve hizmetlerini sürdüren Türk Telekom, öğretmen ve MEB personeline özel avantajlar sunarak müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor.  Bu kapsamda Türk Telekom, MEB’in hayata geçirdiği “ÖğretmenİZ platformu ve Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası” dahilinde başta öğretmenler olmak üzere tüm MEB personelinin yararlanabileceği özel avantajlarını tanıttı.

Kampanya kapsamında ‎öğretmenler ve MEB personelleri, tercihlerine göre 5 GB, 10 GB, ‎15GB‎, ‎20GB‎, ‎30GB‎, ‎40GB‎ ve ‎50GB‎ internet seçeneklerinden yararlanabiliyor. Mobil faturalı ‎tarifeler kapsamında 500 ‎dakikadan 2000 dakikaya kadar konuşma ve 1000 SMS hakkı yer alıyor. Tarifeler taahhütlü olarak aylık ‎180‎ TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşuyor. 

Türk Telekom MEB tarifelerini tercih eden öğretmen ve personeller tarifelerden aşımsız bir şekilde faydalanıyor. Tarife kotasını aşan müşterilere herhangi bir aşım ücreti yansıtılmıyor ve müşteriler tarifeler bittiğinde ek paket alarak internet, dakika, SMS kullanımlarına devam edebiliyor. Ek olarak tarifeleri seçenler yurt dışı kullanımında; “Tarifem Yurtdışında‎” servisiyle, 1. Bölge ülkelerinde, ilk 3 gün ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Tarifeler kapsamında Whatsapp’ta sınırsız mesajlaşma, 12 ay Muud üyeliği, e-dergi aboneliği, ArayanıBil servisi de hediye ediliyor. MEB tarifelerinden yararlanan öğretmen ve personel, bir yakınına referans olarak kampanyadan faydalanmasını sağlayabiliyor.

Türk Telekom, geleceği inşa eden öğretmenlerin toplumdaki değerli rolünü gözeterek onların iletişim ihtiyaçlarına özel avantajlar sunmayı sürdürecek.

text-ad
Etiketler meb milli eğitim bakanlığı türk telekom
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tuz Gölü'nde gizemli olay! Tam 1 yıldır ansızın ortaya çıkıp, birden yok oluyor! Tuz Gölü'nde gizemli olay! Tam 1 yıldır ansızın ortaya çıkıp, birden yok oluyor! Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası dikkat çeken açıklama Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası dikkat çeken açıklama 1 Euro 47 TL tatili bitti... Gurbetçiler sınır kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu 1 Euro 47 TL tatili bitti... Gurbetçiler sınır kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu Defne Samyeli'den Rasim Ozan Kütahyalı'nın hadsizliğine çok sert ve imalı tepki! Defne Samyeli'den Rasim Ozan Kütahyalı'nın hadsizliğine çok sert ve imalı tepki! Ağustos ayının il il en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Ağustos ayının il il en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Hastanelerin bu 2 servisinde mesai saatleri değişti Hastanelerin bu 2 servisinde mesai saatleri değişti Sokak ortsında kadına şiddet dayağı: ''Ablama şiddet uyguladı!'' Sokak ortsında kadına şiddet dayağı: ''Ablama şiddet uyguladı!'' Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran, porföyü ile BES için kritik uyarı Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran, porföyü ile BES için kritik uyarı Askeri üste büyük yangın! Dumanlar şehri sardı... Askeri üste büyük yangın! Dumanlar şehri sardı...
Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Şafak'a çok sert yalanlama Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Şafak'a çok sert yalanlama Ajda Pekkan 80'e 1 kala ''şaşırtmaya'' devam ediyor: Artık tanımak mümkün değil! Ajda Pekkan 80'e 1 kala ''şaşırtmaya'' devam ediyor: Artık tanımak mümkün değil! Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da denize sıfır kriz Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da denize sıfır kriz Bir Şarkısın Sen'in ''Fındık Kurdu'' Berna'nın son hali olay oldu Bir Şarkısın Sen'in ''Fındık Kurdu'' Berna'nın son hali olay oldu İmajını da görüntüsünü de değiştiren Funda Arar'ı artık tanımak imkansız... İmajını da görüntüsünü de değiştiren Funda Arar'ı artık tanımak imkansız... Bu sefer de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler de ortaya çıktı! Bu sefer de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler de ortaya çıktı! Yangında cehenneme dönen cennette tabiat ana kendi kendine geri döndü! Yangında cehenneme dönen cennette tabiat ana kendi kendine geri döndü! Defne Samyeil'nin kızı Derin Talu aradığı aşkı buldu, yeni sevgilisini böyle ilan etti! Defne Samyeil'nin kızı Derin Talu aradığı aşkı buldu, yeni sevgilisini böyle ilan etti! Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in son hali ortaya çıktı Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in son hali ortaya çıktı Plajda korkunç ölüm: Dalgalarla açığa sürüklenen genç boğuldu Plajda korkunç ölüm: Dalgalarla açığa sürüklenen genç boğuldu