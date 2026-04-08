  3. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ''Atatürk'e mektup'' yarışmasına ret!

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-İş Sendikası’nın 19 Mayıs kapsamında düzenleyeceği “Gençlerden Atatürk’e Mektup” yarışmasının okullarda duyurulmasını reddetti. Red gerekçesi olarak "Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi" gösterilirken, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’dan zehir zemberek bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Tekin de konuyla ilgili sürecin mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü öne sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-İş Sendikası’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlemek istediği “Gençlerden Atatürk’e Mektup” yarışmasının okullarda duyurulmasına izin vermedi.

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre Bakanlık, gerekçe olarak başvurunun “Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi’ne uygun düzenlenmemesini” gösterdi. Eğitim-İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay, “Okulların kapılarını gerici vakıf ve derneklerle protokoller imzalayan Bakanlık, konu Atatürk olunca ise yönerge bir anda engel haline getiriyor” dedi.

Eğitim-İş Sendikası'ndan tepki var

Eğitim-İş Sendikası, yarışmaya ilişkin başvurusunu 18 Şubat 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na iletti. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ise 9 Mart tarihli yazısında, talebin yönerge hükümlerine uygun bulunmadığını belirterek duyuruya izin verilmediğini bildirdi. Yazıda, başvurunun yönergeye uygun şekilde yeniden yapılması halinde tekrar değerlendirilebileceği ifade edildi. Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, karara tepki gösterdi. Özbay, Nefes’e yaptığı değerlendirmede şunların söyledi:

“Biz uzun zamandır Atatürk’e mektup yarışması düzenliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da bu etkinliğimizin okullarda duyurulmasını yazılı olarak talep ediyoruz. Yazımıza uzun süre cevap vermiyorlar sonra sorduğumuzda da uygun görülmediğini söylüyorlar. Okulların kapılarını yandaş sendikalara açan, gerici vakıf ve derneklerle protokoller imzalayan Bakanlık; bu yapıların faaliyetleri söz konusu olduğunda yönergeleri esnetebiliyor. Konu Atatürk olunca ise ‘yönerge’ bir anda engel haline getirilmektedir. Aynı esneklik ve çözüm üretme iradesi nedense Atatürk’ü anmaya gelince ortadan kaybolmaktadır.”

Bakan Tekin'den eleştirilere yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim-İş tarafından düzenlenmek istenen "Atatürk'e Mektup" yarışmasının engellenmesine ilişkin açıklama yaptı. Tekin, Bakanlığın izni olmadan okullarda etkinlik yapılamayacağını savundu.

Bakan Tekin, "Bunlar diyorlar ki, 'Siz kimsiniz! Siz seçilmiş olabilirsiniz ama vesayet makamı biziz, şunu yapacağız dediğimizde gider yaparız siz de engel olamazsınız.' Ben de diyorum ki, 'Burası hukuk devleti, siz böyle hukuksuzlukları yapacaksanız gidin CHP'nin içinde yapın.'" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, "Atatürk'e Mektup" yarışmasının engellenmesine yönelik ise sürecin tamamen mevzuat ve kriterler çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

 

Nefes

