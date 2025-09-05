Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi

İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla pazartesi günü okulların 10.00'da başlayıp 15.00'te sona ereceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla pazartesi gününde okulların 10.00'da başlayıp 15.00'te sona ereceğini açıkladı.

Valilik, ilk gün eğitimin 15.00’te sona ereceğini bildirdi. İstanbul'da resmi ve özel okullarda 2 milyon 951 bin 685 öğrencinin eğitim öğretime başlayacağı kaydedilen açıklamada, bu öğrencilerden 715 bin 835'inin ilk kez yeni okullarında eğitim öğretim göreceği aktarıldı.

İstanbul Valiliği'nden karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 08.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.

Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."