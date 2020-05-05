Milli Piyango'nun Süper Loto çekilişinde şaibe iddiası!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Süper Piyango çekilişinde; son küreden 2 top düşüyor, görevli birini seçiyor, çekiliş de iptal edilmiyor. Anlaşılıyor ki, topların ağırlıklarıyla oynanmış ya da küreler hatalı veya hileli.

Milli Piyango'daki çekilişlerin tümü bu küreler ve toplarla yapılıyor. Milli Piyango'nun daha önce bu küreler ve toplarla yaptığı tüm çekilişleri şaibeli hale gelmiştir. Yılbaşı çekilişleri dahil” dedi.



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