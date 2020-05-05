SON DAKİKA
3 İLDEKİ TAKSİLERDE TEK-ÇİFT PLAKA UYGULAMASI BİTTİ
ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM BAŞLIYOR...
CERRAHİ MASKE VE BEZ MASKE SATIŞINA İZİN VERİLDİ
ASKERLİK CELP VE TERHİS TARİHİ BELLİ OLDU
YGS VE LGS TARİHİ BELLİ OLDU...
7 İLDE SEYAHAT KISITLAMASI KALDIRILDI
20 YAŞ VE ALTI İLE 65 YAŞ VE ÜSTÜNE KISITLI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ GELDİ
BERBER, KUAFÖR VE AVM'LERİN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Mayıs 2020 07:14

Milli Piyango'nun Süper Loto çekilişinde şaibe iddiası!

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Piyango'nun 25 Nisan tarihli 100 bin liralık çekilişinde, bir küreden iki top birden düşmesiyle başlayan tartışma TBMM gündemine taşındı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Süper Piyango çekilişinde; son küreden 2 top düşüyor, görevli birini seçiyor, çekiliş de iptal edilmiyor. Anlaşılıyor ki, topların ağırlıklarıyla oynanmış ya da küreler hatalı veya hileli.

Milli Piyango'daki çekilişlerin tümü bu küreler ve toplarla yapılıyor. Milli Piyango'nun daha önce bu küreler ve toplarla yaptığı tüm çekilişleri şaibeli hale gelmiştir. Yılbaşı çekilişleri dahil” dedi.
 

Süper Loto çekilişinde tartışma yaratan görüntüler!Süper Loto çekilişinde tartışma yaratan görüntüler!

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
süper loto , tbmm , skandal , çekiliş , şaibe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM