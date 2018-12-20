Milli uzun menzilli Bora füzesi böyle vurdu !

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Milli Füze Bora'nın test atışı görüntülerini paylaştı. Demir açıklamasında "Bora füzemiz 280 km uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurdu" ifadelerini kullandı.

KAAN (BORA) FÜZESİ'NİN ÖZELİKLERİ

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen KAAN (BORA) Füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturmaktadır.



KAAN Füzesi; zamanında, doğru ve etkili ateş gücü yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlamaktadır. Füze, ROKETSAN üretimi KAAN Silah Sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabilmektedir.

KAAN Projesi kapsamında uzun menzilli karadan karaya güdümlü füzeler, fırlatma araçları, komuta kontrol araçları ve bakım araçları milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlandı ve üretildi. Kazanılan tüm bu imkan ve kabiliyetlerle hassas şekilde hedefine ulaşabilen, yüksek vuruş gücüne sahip, güvenilir, lojistik desteklenebilirliği yüksek bir uzun menzilli füze ve silah sistemi elde edilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırıldı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çap 610 mm

Ağırlık 2.500 kg

Güdüm Küresel Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel

Navigasyon Sistemi (ANS)

Kontrol Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol

Yakıt Tipi Kompozit Katı Yakıt

Harp Başlığı Tipi Tahrip, Parça Tesirli

Harp Başlığı Ağırlığı 470 kg

Tapa Tipi Yaklaşmalı (Hassas Yedeklemeli)





İzmir ile Yunanistan arası yaklaşık 230 kilometre. KAAN füzesinin menzili ise 280 kilometre.





Türkiye'nin füze denemesi komşuyu korkuttu